Ищем очевидцев!

26 марта 2023 года, около 16.50 часов, на проспекте Карла – Маркса у дома № 22, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на припаркованный автомобиль «Мазда - 2». Технически повредив его, скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

5 апреля 2023 года, около 18.30 часов, у дома № 4 по Комсомольскому проезду, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на припаркованный автомобиль «Фольксваген Поло». Технически повредив его, скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В целях установления причин, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных происшествиях, сообщить в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по телефону 4-36-02.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск