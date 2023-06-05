Около 1 тыс. бутылок «Мистер Сидр» обнаружено в Челябинской области.

Около тысячи бутылок «Мистер Сидр» обнаружено на складах в Челябинской области – торговлю напитком, от отравления которым в России погибли более 20 и пострадали порядка 50 человек, на Южном Урале осуществляли семь предпринимателей.

«На складах одного Общества с ограниченной ответственностью и шести индивидуальных предпринимателей выявлены около 1 тыс. бутылок с сидром марки "Мистер Сидр". После обнаружения все партии напитка были заблокированы, изымаются совместно с сотрудниками полиции», – рассказали в министерстве.

Напомним, накануне, после сообщения о массовом отравлении прохладительным слабоалкогольным напитком в нескольких регионах страны губернатор Челябинской области поручил провести проверки торговых точек на предмет выявления суррогатного сидра, в который, по разным данным, мог попасть метанол или этиленгликоль.

https://dostup1.ru/society/Okolo-1-tys-butylok-Mister-Sidr-obnaruzheno-v-Chelyabinskoy-oblasti_163915.html