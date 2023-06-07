Об актуальных вопросах городского хозяйства.

5 июня в ходе традиционного брифинга начальник Управления капитального строительства Дмитрий Куваев рассказал о том, как в Озерске идут работы по благоустройству сквера 40-летия Победы:

– В соответствии с контрактом с 1 июня подрядчик приступил к работе. Был выполнен демонтаж старого покрытия, в настоящее время также выполняется демонтаж урн и скамеек. В дальнейшем они будут использованы и установлены на других городских объектах. Планируется обновить непосредственно монумент, а также в сквере будут обновлены пешеходные дорожки, установлены новые урны и скамьи, обновлено освещение, заменены светильники и часть опор, установлено видеонаблюдение.

Продолжая тему благоустройства, Дмитрий Куваев отметил, что в посёлках Метлино и Новогорный на данный момент завершена укладка асфальта в рамках ремонта дорог картами:

– С сегодняшнего дня техника работает в Озерске на проспекте Ленина, новое асфальтовое покрытие здесь будет восстановлено в течение дня. Завтра работа продолжится на улицах Лермонтова и Кирова, и далее по графику.

Начальник УКС подчеркнул, что в настоящее время все работы выполняются в соответствии с графиком. У подрядчика заключены контракты с двумя заводами на поставку асфальтобетонной смеси, чтобы не было никаких срывов. Он также напомнил, что срок окончания ремонта дорог картами в Озерске намечен на 15 июля, но работа будет выполнена подрядчиком значительно раньше – во второй половине текущего месяца.

5 июня во всём мире отмечается День охраны окружающей среды. Начальник отдела по охране окружающей среды администрации Озерского городского округа Галина Смирнова дала пояснения о причинах обмеления главного питьевого водоёма – озера Иртяш:

– Озера – это живые организмы, которым присуща цикличность жизненных процессов. Бывают периоды маловодные и полноводные. Основная причина – климат, который меняется на всей планете. На сегодняшний день обмеление водоёмов отмечается во многих регионах нашей страны, в том числе и в Челябинской области, и в Озерском городском округе. В настоящее время отмечается понижение уровня воды, но также есть прогноз, что к 2025 году ситуация начнёт меняться в обратную сторону. Будем надеяться, что этот прогноз станет актуален и для нашего региона.

Вторая причина – это влияние деятельности человека. Осушаются болота, вырубаются леса, всё это способствует обмелению озер. Помимо того, значительный вред наносят лесные пожары, которые очень часто возникают по вине неосторожного обращения людей с огнём.

Начальник отдела охраны окружающей среды особо подчеркнула, что водный кодекс не допускает загрязнения водоохранной зоны, который на практике нередко нарушается:

– В связи с этим хочу обратиться к гражданам с напоминанием о том, что неслучайно постоянно проводится акция «Вода России», поскольку состояние водоёмов в нашем регионе и в нашем округе во многом зависит от бережного отношения к ним нас самих.

В день охраны окружающей среды Галина Смирнова пожелала всем озерчанам быть здоровыми и жить в гармонии с природой.

2 июня в летнем театре открылся третий сезон, об этом в ходе брифинга представителям СМИ рассказала начальник Управления культуры и молодёжной политики администрации Светлана Степанова:

– Начался сезон премьерой спектакля, который был специально подготовлен для открытой площадки – «Однажды… в Неаполе» по пьесе выдающегося итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо. Отзывы зрителей о спектакле очень хорошие.

Я приглашаю всех озерчан в летний театр, который будет работать и в июне, и в августе. Будут показаны спектакли как для детей, так и для взрослых, также будут демонстрироваться фильмы, проводиться различные концерты.

Светлана Степанова напомнила и пригласила жителей округа на традиционный праздник, посвящённый дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Он пройдёт завтра, 6 июня, в Центральной городской библиотеке.

В ближайшие выходные 12 июня будет отмечаться День России. В этот день в округе пройдут два мероприятия на открытых площадках: в Озерске в Детском парке и в посёлке Новогорный - в сквере за ДК «Энергетик». Два мероприятия пройдут во Дворцах культуры – в ДК им. А.С. Пушкина в Татыше и в посёлке Метлино в ДК «Синегорье».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54833/