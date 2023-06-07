В июне в Озерском городском округе окосы травы проводятся ежедневно.

Окосы проводятся на газонах, в парках и скверах, а также во дворах жилых домов.

Напомним, что на прошлой неделе подрядчики уже приступили к окосам в рамках содержания улично-дорожной сети: на проспектах Ленина, Победы, К. Маркса, на улицах Октябрьская и Уральская, на пересечении ул. Челябинская и Озерского шоссе, на пересечении пр. Ленина и ул. Кыштымская. Очередность окашивания устанавливает УКСиБ (ориентируясь на то, чтобы центральная часть города была приведена в порядок уже к середине июня), и это же управление осуществляет контроль за работой подрядчиков.

Окосы будут проводиться в три этапа, первый завершится 26 июня.

На придомовых территориях траву окашивать должны управляющие компании. Скошенная трава собирается на точках сбора мусора и вывозится регоператором в рамках дополнительных договоров с управляющими организациями на вывоз растительного мусора.

Как сообщалось ранее, три УК приступили к работам оперативнее остальных: «ОзерскСтройЖилСервис» – с 17 мая, МУП «ЖКХ посёлка Новогорный» и «ЖЭК-4» - в конце мая. В настоящее время УК «Система» – практически полностью завершила окос дворовых территорий в микрорайоне Заозёрный. Другие УК графики окосов предоставили в Управление ЖКХ, которое контролирует исполнение обязательств.

Ряд дворов территорий как в старой, так и в новой части города ещё не окашивались. По информации УЖКХ в этих дворах окосы будут проведены в ближайшее время, работы будут выполнены к концу текущего месяца.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/54852/