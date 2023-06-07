2023-06-09PKT07:33:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 09.06.2023 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня пятница, 09 июня 2023 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была: + 9 ° С • атмосферное давление 742 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 93 % • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения. Адреса. Время отключения. 1 В сетях холодного водоснабжения: Музрукова 39 с 9 часов до окончания К.Маркса 4-6,13 п-ды с 9 до 13 часов 2 В сетях электро-снабжения плановых отключений нет. 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления: Дзержинского 63-2п,Матросова 16,18,22, К.Маркса 3, Семенова 13 с 9 часов до окончания К.Маркса 21-3,4,5п-ды, К.Маркса 19-1,2п-ды с 9 до 12 часов К.Маркса 4-6,13 п-ды с 9 до 13 часов Дзержинского 58 с 9 до 14 часов К.Маркса 19-3,4,п-ды с 10 до 12 часов Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба» информирует: тополиный пух – это легковоспламеняющийся природный материал. «Ковер» тополиного пуха, лежащий на земле способен моментально воспламениться при попадании на него непогашенной спички. Повышенную пожарную опасность, представляет скопление тополиного пуха на автомобильных парковках, между деревянными строениями и гаражами. Убедительная просьба к жителям округа: -не поджигать тополиный пух -не пользоваться источниками открытого огня вблизи скопления пуха; -при курении – тщательно тушить спички и окурки и выбрасывать в урну Помните! Пожар легче предотвратить, чем потушить! Напоминаем, что с 12 апреля 2023 года в округе введен особый противопожарный режим, запрещающий:1) вход и въезд граждан в лесные массивы Озерского городского округа. 2) разведение костров и выжигание сухой растительности, организацию сельскохозяйственных палов, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на территории населенных пунктов и прилегающих территориях, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам. При обнаружении пожара, немедленно звоните 101 или 112 (для абонентов сотовой связи) Уважаемые озерчане! Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» проводит подготовку по специальности «Матрос-спасатель». По окончании выдается удостоверение установленного образца, дающее право работать матросом - спасателем на любом пляже на территории Российской Федерации, возможно трудоустройство на пляжах округа. Справки и запись по телефону: 2-66-10. 1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,13 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,10 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло. Гидрологическая обстановка: В норме. В ближайшие сутки на реках ожидается понижение уровней воды. Лесопожарная обстановка: На основании постановления правительства Челябинской области № 198-П от 28.03.2023 г.: 1. Установить с 1 апреля 2023 года начало пожароопасного сезона в лесах на территории Челябинской области, за исключением территорий муниципальных образований Челябинской области, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 2. Установить с 20 апреля 2023 года начало пожароопасного сезона в лесах на территориях Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского и Саткинского муниципальных районов, Верхнеуфалейского, Златоустовского и Усть-Катавского городских округов Челябинской области. Постановлением № 227-П от 11.04.2023 с 12 апреля на территории Челябинской области введен «Особый противопожарный режим». За истекшие сутки на территории Озерского городского округа лесных пожаров не зарегистрировано. Действующих лесных пожаров нет. За истекшие сутки для тушения лесных пожаров подразделения МЧС не привлекались. 4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 09 июня 2023 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью плюс 7-12°, при прояснении до плюс 2°, днём плюс 17-22°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. 2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5. 4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 19-24 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 189 обращений. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/54866/ alebedeva 2023-06-09PKT07:33:00 Нашли ошибку? 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