Стартовали первые конкурсы грантов Губернатора Челябинской области для организаций и граждан в 2023 году.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил начало приема заявок на конкурсы грантов Губернатора Челябинской области для некоммерческих организаций и активных граждан.

Принять участие в конкурсах традиционно могут неправительственные некоммерческие организации со сроком регистрации от 3 месяцев и все жители области старше 14 лет. Размер гранта зависит от категории участника.

Специалисты Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала проводят консультации по оформлению заявок по телефону горячей линии +7 (351) 220-74-20 (доб.2) или по почте study@grant174.ru.

Заявки принимаются до 23 часов 30 минут 17 июля 2023 года.

Прием заявок и подробная информация размещена на сайте https://грантыгубернатора74.рф/.

Итоги конкурса будут подведены не позднее 8 сентября, реализация поддержанных инициатив начнётся с 1 октября 2023 года.

По материалам https://грантыгубернатора74.рф/.