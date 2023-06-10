В Челябинской области прогнозируются заморозки до минус 2 градусов.

В Челябинской области предстоящей ночью вновь прогнозируются заморозки.

«В отдельных районах 14 июня сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы – до минус двух градусов», – сообщается на сайте регионального ЦГМС.

Напомним, ночное понижение температуры воздуха до отрицательных значений в северных территориях фиксируется с 12 июня.

По предварительным данным, до конца рабочей недели погода будет относительно комфортной: ночью ожидается плюс 5-10, днем – 20-25. А в выходные, 17-18 июня, станет ощутимо прохладнее.

«Через территорию Южного Урала (Челябинская, Курганская области) 17-18 июня пройдет циклон, который вызовет интенсивные дожди, кое-где грозы. При пасмурной погоде температура воздуха днем ожидается невысокой – плюс 11-16», – уточнили в Уральском УГМС.

Кроме того, 14-16 июня в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-prognoziruyutsya-zamorozki-do-minus-2-gradusov_164160.html