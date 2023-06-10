Места для массового отдыха на водоемах и опасные для купания.

Уважаемые жители округа!

Муниципальное учреждение «Поисково - спасательная служба Озерского городского округа» напоминает:

с 05.06.2023 на территории Озерского городского округа установлен купальный сезон;

Места для массового отдыха на водоемах:

· участок береговой полосы в районе пляжа «Нептун» в 15 м на северо-запад от ориентира - жилой дом, расположенный по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Архипова, д. № 6;

· участок береговой полосы в районе пляжа «Дальний» в 60 м на запад от ориентира - жилой дом, расположенный по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, улица Иртяшская, д. № 7;

· участок береговой полосы в зоне рекреации МБУ ПКиО, расположенный по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, улица Парковая, д. № 1;

· участок береговой полосы в районе пляжа в зоне рекреации ДОЛ «Отважных», расположенный по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Иртяшская, 100;

· участок береговой полосы в районе пляжа в зоне рекреации ДОЛ «Орленок», расположенный по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, северный берег озера Акакуль;

· участок береговой полосы в районе пляжа в зоне рекреации ДОЛ «Звездочка», расположенный по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, северный берег озера Акакуль;

Места опасные для купания:

· участок прибрежной зоны в районе пляжа «Молодежный» в 105 м на юго-восток от ориентира - здание МБОУ СКОШ №36 III-IV видов, расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Бажова, д. 28;

· обводненный карьер в 115 м на юго - запад от ориентира - нежилое здание, расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, Озерское шоссе, 22, корпус 4;

· обводненный карьер в 85 м на юг от ориентира - жилой дом, расположенный по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 1;

· обводненный карьер в 35 м на юг от ориентира - жилой дом, расположенный по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, 63;

· озера Большая Нанога и Малая Нанога;

· озеро Кызылташ; озеро Булдым;

· прибрежная зона озера Иртяш в микрорайоне Заозерный г. Озерска.

Режим работы пляжей:

среда-воскресенье с 11.00 до 19.00;

понедельник – вторник – выходные дни.

Обращайте также внимание на цвета флагов, вывешенных на пляжах в зависимости от погодных условий:

желтый флаг – купаться разрешено,

красный флаг – купаться запрещено.