ЕГЭ-2023: стали известны первые стобалльники.

Накануне на сайте Управления образования Озерского городского округа были опубликованы результаты первого дня сдачи единого государственного экзамена по географии, химии и литературе.

Напомним, что ЕГЭ по этим трём предметам школьники сдавали по собственному желанию. Именно с них 26 мая стартовал основной экзаменационный период.

В этом году химию в Озерском городском округе сдавали 65 одиннадцатиклассников. Сразу двое из них, Волкова Анастасия (школа №24) и Родионов Алексей (лицей №39) получили высший результат – 100 баллов. Свыше 80 баллов получили за работу 19 обучающихся, троим из них не хватило до высшего результата от 1 до 3 баллов. Средний балл по этому предмету составил 70 баллов (в 2022 году – 60 баллов). 14 и 15 июня состоятся апелляции по химии, возможно, что количество высоких результатов увеличится. К сожалению, трое выпускников не смогли преодолеть минимальную границу в 36 баллов.

Пять выпускников, сдававших географию, уверенно выполнили экзаменационную работу, показав средний балл – 62.

В 2023 году ЕГЭ по литературе сдавали 29 человек (на 9 больше, чем в прошлом). Средний балл по данному предмету составил на 10 баллов больше, чем в прошлом году – 71. Отличный результат – 96 баллов – показали Кинжабаева Карина (школа №24) и Максимова Арина (школа №30).

Поздравляем наших выпускников с отличным стартом!

Информация Управления образования.