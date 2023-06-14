75-летний юбилей градообразующего предприятия Озерск будет отмечать два дня в режиме нон-стоп.

Откроет череду праздничных событий программа «Мастера атомного века», которая стартует в пятницу 23 июня на площади имени Б.В. Броховича. В субботу 24 июня на площадках Парка культуры и отдыха пройдет программа «Пульс атомного города».

23 июня феерическое действо на площади имени Б.В. Броховича пройдет с 18:00 до 22:50. Начнется торжество с общегородского бала выпускников-2023 «Будущее начинается сегодня». После парадного шествия будущих атомщиков, медиков, учителей на сцене у ДК «Маяк» состоится чествование лучших – медалистов, 100-балльников и призеров олимпиад, в том числе участников отраслевого проекта «Школа Росатома», чемпионов и общественников.

На протяжении всей праздничной программы на площади имени Б.В. Броховича до 21:00 будут работать несколько творческих и развлекательно-игровых площадок. Здесь развернется «Бульвар мастеров», где не только можно будет посетить различные арт-выставки одаренных «маяковцев», но и пройти у мастеров и рукодельниц бесплатные мастер-классы. Роспись пряников, изготовление модных заколок, ободков, бижутерии и брелоков, акриловая роспись, вязание экогубок, аэродизайн – каждый найдет себе что-то по душе. На центральной аллее свои таланты представят городские мастера. Для непоседливой малышни у «Универмага» будет открыта детская игровая площадка с батутами.

В 19:40, отдавая дань традициям преемственности, на главной сцене праздника состоится Фестиваль семей, героями которого станут представители трудовых династий ПО «Маяк», образовательных и культурных учреждений округа. Зрители познакомятся с семейными традициями известных фамилий, а также посмотрят концерт с участием творческих коллективов Озерска.

А в 20:25 у всех желающих появится возможность и самим стать участниками общегородского флешмоба «Поющий город». Споет весь Озерск, ведь «этот город – самый лучший город на Земле»! После чего к поющему Озерску присоединится весь Росатом: городской вокальный флешмоб продолжит концертная программа «10 песен атомных городов и Ко» с участием приезжих музыкальных групп.

В 22:00 «Маяк» поздравит специальный гость: в честь 75-летия предприятия на главной сцене праздника выступит Светлана Сурганова, лидер группы «Сурганова и оркестр». После выступления в честь юбиляра будет дан салют.

На следующий день юбилейные события продолжатся в Парке культуры и отдыха. В субботу 24 июня на площадках парка пройдет праздничная программа «Пульс атомного города», которую в 15:00 откроет Светлана Сурганова. Чуть ранее, с 11:45 до 14:35, на сцене летнего театра пройдут тематические спектакли театра драмы «Наш дом» и театра кукол «Золотой петушок».

В программе дня: множество диджей-сетов и танцевальных мастер-классов по бачате, зумбе и реггетону, выставка военной и пожарной техники «Маяка», фотосушка «Озерск – моя любовь» (свой снимок А4 на заявленную тематику может принести любой желающий) и десятки незабываемых творческих мастер-классов, в том числе от станции юных техников и Дворца творчества детей и молодежи (бульвар мастеров в этот день будет работать на Косой и Беличьей аллеях парка). Специально для поклонников ЗОЖ на береговой линии состоится мастер-класс по оздоровительной практике цигун.

Главная интрига «Пульса атомного города» развернется на интерактивных станциях ПКиО: «Научная», «Безопасное колесо», «Познавательная мехатроника», «Экологическая», «Спортивная», «Техническая», «Творческая», «Безопасная». Горожане, прошедшие пять обязательных станций из восьми, получат возможность принять участие в розыгрыше ценных призов – пяти велосипедов. Розыгрыш проведет специальный гость Светлана Сурганова в 17:30 на главной сцене праздника (на входе в парк). Праздничную программу продолжит концерт «Рок-Атом» с участием молодежных рок-групп, приуроченный ко Дню молодежи.

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк».