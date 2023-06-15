Поблагодарили за помощь во Всероссийском голосовании.

16 июня в актовом зале администрации в торжественной обстановке глава округа Евгений Щербаков поблагодарил волонтёров муниципальных учреждений и подразделений администрации, ПО «Маяк» за большую работу, которую они провели, помогая жителям округа проголосовать за объекты для благоустройства на 2024 год в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

– Вашими руками сегодня творится история Озерского городского округа, – обратился к волонтёрам Евгений Щербаков. – Ваша работа очень важна, вы помогли жителям округа активно проголосовать за благоустройство знаковых для города общественных пространств.

Вы будете непосредственно сопричастны к преображению исторически важных мест, которые должны изменится в лучшую сторону уже в следующем году. Именно так небольшими, но очень важными шагами, твориться история и не на словах, а на деле. Своим позитивным настроем и активной жизненной позицией вы способствовали тем положительным переменам, которые произойдут в ближайшее время. За это вам большое спасибо и огромное уважение.

Евгений Щербаков назвал три объекта, которые стали лидерами общественного голосования: входная группа в Парк культуры и отдыха, мемориальный комплекс Вечный огонь и сквер Первостроителей.

Вместе с главой округа поблагодарить неравнодушных жителей Озерска пришли депутат Законодательного Собрания Челябинской области Михаил Похлебаев и заместитель генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» Константин Захаров.

Всем присутствующим глава округа вручил благодарственные письма, а девушкам и женщинам летние букеты.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/54920/