Сегодня, 19-го июня, ПО «Маяк» отмечает свое 75-летие!

Первому промышленному предприятию ядерного оружейного комплекса нашей страны – Производственному объединению «Маяк», 19 июня исполнилось 75 лет.

«Маяк» был, остается и будет атомным сердцем России. Сегодня предприятие представляет собой комплекс, состоящий из основных производств и обеспечивающих подразделений. На производственном объединении трудятся свыше 12 тысяч человек.

Сегодня ПО «Маяк» не только успешно выполняет государственный оборонный заказ, но и наращивает объемы выпуска коммерческой продукции.

Ближайшее десятилетие для «Маяка» – это выполнение государственного оборонного заказа, обеспечение возможности переработки всех видов отработавшего ядерного топлива, усиление лидирующих позиций в производстве широкой номенклатуры изотопной продукции, а также решение проблем советского «ядерного наследия».

Редакция Озерск.ру и УКС-ТВ поздравляет руковдство и сотрудников ПО "Маяк" с юбилеем! Процветания, благополучия, достижений!

Фото: Алексей Женин.