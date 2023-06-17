Челябинская область присоединится к Всероссийской акции «Минута молчания».

22 июня, в День памяти и скорби, одновременно по всей России объявляется минута молчания.

В 12:15 по московскому времени южноуральцы вместе со всей страной склонят головы и вспомнят родных и близких, земляков и соотечественников, погибших в Великую Отечественную, – самую кровопролитную войну двадцатого века. Именно в это время, в 1941 году, жителям Советского Союза официально сообщили о нападении на страну фашистской Германии и объявили о начале Великой Отечественной войны.

В современной России в эту минуту полностью приостанавливается повседневная деятельность. Вся страна замолкает в знак почтения к жертвам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. На одну минуту по всей стране прервется вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов, прекратят работать предприятия (где это позволяет технологический цикл), на улицах остановится личный и общественный транспорт.

«В эту минуту прозвучат особенные слова, обращенные к памяти о более чем 27 миллионах погибших граждан Советского Союза, к великому военному и трудовому подвигу наших предков, совершенному во имя Победы, для всех нас, ныне живущих. Важно, чтобы эти слова дошли до сердца каждого и объединили нас», – говорят организаторы акции.

Напомним, в апреле 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ежегодном проведении в День памяти и скорби (22 июня) всероссийской минуты молчания. Согласно документу предлагается ежегодно проводить в этот день минуту молчания одновременно во всех регионах страны в 12:15 по московскому времени – это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз.