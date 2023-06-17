Отмечаем День города и комбината!

Всю неделю отмечаем юбилей ПО "Маяка"! Кульминацией станет развлекательная программа 23 и 24-го июня, но и в будние дни есть куда сходить и что посмотреть!

Озерск и его окрестности:

Всю неделю:

глк "Егоза".

В субботу, 24-го июня, с 11:00 до 16:00 работает "Байк-парк Егоза".

Но для всех остальных наша территория открыта для посещения и прогулок каждый день.

-Вы можете подняться на вершину

-Прогуляться по тропам по Сугомака

-Взять велосипед в прокате "Экстремальный Урал".

На этой неделе прокат работает с 9 до 21 ежедневно. Телефон +7 (965) 854-25-31.

Внимание! 24-25 июня на территории между Егозой и Сугомаком будет проходить Кубка Урала по эндуро «Каменный пояс-2023»

Мототрассы проходят в не посредственной близости от пешеходных.

Мы не рекомендуем планировать походы и прогулки именно в эти дни.

Городской музей.

Выставка «Древняя история Озерска: ранний железный век».

Большинство жителей и гостей Озерска считают, что история города начинается с 1945 года – начала строительства химкомбината «Маяк». Но история нашего города уходит в гораздо более далекие времена, и процессы, проходившие на берегах Иртяшских озер в древности удивительным образом перекликаются с собственно озерской историей.

Лодочная станция в Городском парке работает ежедневно с 10 до 22.00

22 июня, четверг

С 10 до 17.00 ДК им. А.С. Пушкина, п.Татыш

Выставка детских рисунков.

18.00 Театр кукол "Золотой петушок"

Театральный сезон закрыт, но мы продолжаем путешествовать в сказку! В июне по четвергам в 18:00 спектакли для юных театралов и их родителей.

"Как Маша поссорилась с подушкой", 3+

23 июня, пятница

18.00 Сквер им.Б.В.Броховича. День города и комбината.

-Начнется торжество с общегородского бала выпускников-2023 «Будущее начинается сегодня».

-После парадного шествия будущих атомщиков, медиков, учителей на сцене у ДК «Маяк» состоится чествование лучших – медалистов, 100-балльников и призеров олимпиад, в том числе участников отраслевого проекта «Школа Росатома», чемпионов и общественников.

-На протяжении всей праздничной программы на площади имени Б.В. Броховича до 21:00 будут работать несколько творческих и развлекательно-игровых площадок. Здесь развернется «Бульвар мастеров», где не только можно будет посетить различные арт-выставки одаренных «маяковцев», но и пройти у мастеров и рукодельниц бесплатные мастер-классы.

Роспись пряников, изготовление модных заколок, ободков, бижутерии и брелоков, акриловая роспись, вязание экогубок, аэродизайн – каждый найдет себе что-то по душе. На центральной аллее свои таланты представят городские мастера. Для непоседливой малышни у «Универмага» будет открыта детская игровая площадка с батутами.

-В 19:40, отдавая дань традициям преемственности, на главной сцене праздника состоится Фестиваль семей, героями которого станут представители трудовых династий ПО «Маяк», образовательных и культурных учреждений округа. Зрители познакомятся с семейными традициями известных фамилий, а также посмотрят концерт с участием творческих коллективов Озерска.

-А в 20:25 у всех желающих появится возможность и самим стать участниками общегородского флешмоба «Поющий город». Споет весь Озерск, ведь «этот город – самый лучший город на Земле»! После чего к поющему Озерску присоединится весь Росатом: городской вокальный флешмоб продолжит концертная программа «10 песен атомных городов и Ко» с участием приезжих музыкальных групп.

-В 22:00 «Маяк» поздравит специальный гость: в честь 75-летия предприятия на главной сцене праздника выступит Светлана Сурганова, лидер группы «Сурганова и оркестр». После выступления в честь юбиляра будет дан салют.

24 июня, суббота

День города и комбината, день второй.

Праздничные мероприятия пройдут с 11.45 до 22.00

13.30 Летний театр в Городском парке

"Сборная СССР". Документальная драма (16+). Вход свободный.

15.00 Городской парк

В этом году Фотосушка приурочена 75-летию "ФГУП "ПО "Маяк" и состоится в Парке культуры и отдыха в рамках праздничной юбилейной программы.

Тема: "Озерск - моя любовь".

Участвуют все желающие: как профессиональные фотографы, так и любители, без возрастных ограничений и с любыми техническими возможностями.

Что нужно?

Принести РАСПЕЧАТАННЫЕ фотографии, которые вы сможете развесить на веревках. На задней стороне фотографий необходимо написать свое имя, название работы и послание будущему владельцу.

Количество снимков: не ограничено. Рекомендуемый формат фото 15х20 и А4.

Подробная информация: 2-30-78

18.00 Городской парк

В этом году отмечаем День молодежи в Парке культуры и отдыха.

Вся программа будет организована на центральной сцене. У молодежи будет возможность поучаствовать во флешмобе и сыграть любимые песни вместе с выступающими музыкантами.

25 июня, воскресенье

10.30 Летний театр в Городском парке

"Зарядка для хвоста". Сказка (0+)

Летний театр

20.00 Летний театр в Городском парке

Кино под открытым небом: "Начало".