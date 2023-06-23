Жара до +31 градуса ожидается в Челябинской области на последней июньской неделе.

На этой неделе в Челябинскую область вернется теплая летняя погода. По данным популярных сервисов погоды, со вторника, 27 июня, в регионе температура будет подниматься до +20 градусов и выше, а к выходным перешагнет отметку в +30 градусов.

По данным сайта «Гисметео», во вторник бушующая сегодня непогода стихнет и температура воздуха в Челябинске поднимется до +20 градусов. В последующие дни до пятницы, 30 июня, столбики термометров в городе будут показывать от +23 до +25 градусов. В субботу, по предварительным данным, воздух раскалится до +31 градуса. Затем температурные значения на протяжении нескольких дней остановятся на отметке +25 градусов.

В отдельных районах Челябинской области может быть как выше этих показателей, так и ниже.

Что касается осадков, то тут прогнозы сервисов расходятся: «Яндекс» сообщает об облачной погоде с прояснениями на протяжении всей недели, а «Гисметео» прогнозирует ежедневные небольшие дожди. В любом случае, учитывая переменчивость южноуральской погоды, забывать зонт на этой неделе не стоит.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/zhara-do-31-gradusa-ozhidaetsya-v-chelyabinskoy-oblasti-na-posledney-iyunskoy-nedele/