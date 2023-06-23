В Озерске впервые прошел Бал выпускников, а в Городском парке состоялся День молодежи (видео)

На этой неделе в Челябинскую область вернется теплая летняя погода. По данным популярных сервисов погоды, со вторника, 27 июня, в регионе температура будет подниматься до +20 градусов и выше, а к выходным перешагнет отметку в +30 градусов. Подробнее
22 июня четыре специалиста Клинической больницы №71, которые в прошлом году работали в Белгородской области, были приглашены в администрацию, где в торжественной обстановке Евгений Щербаков вручил им награды министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Подробнее
В понедельник, 26-го июня, в актовом зале Администрации Озерского городского округа состоялся брифинг. На встрече с журналистами специалисты подразделений Администрации подвели итоги Бала выпускников, прошедшего в Озерске впервые и Дня молодежи, состоявшегося в минувшую субботу в Городском парке.