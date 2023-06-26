В Озерске прошли масштабные Межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту.

Всего в состязаниях приняли участие 38 специальных управлений ФПС МЧС России из разных уголков страны. Соревнования проходили на базе трёх городов – в Калуге, Озерске и Железногорске. В Озерске за звание лучшей боролись команды из 15 городов.

В Озерске спортивные мероприятия прошли на стадионе «Труд». За право принять участие во Всероссийском этапе боролись команды: из Озерска, Новоуральска, Лесного, Снежинска, Трехгорного, Кирово-Чепецка, Миасса, Ижевска, Оренбурга, Перми, Екатеринбурга, Байконура, Кургана, Воткинска, Межгорья.

Следует отметить, что главной задачей специальных управлений, которые демонстрировали свои навыки и подготовку, является обеспечение надежной противопожарной защиты объектов оборонного комплекса страны, особо важных и режимных предприятий.

В ходе соревнований участники демонстрировали свою силу, выносливость и профессионализм в спортивных дисциплинах: «штурмовая лестница – 4 этаж – учебная башня», «полоса препятствий», «пожарная эстафета», «установка и подъем по трехколенной выдвижной лестнице» и «боевое развертывание».

Торжественное открытие межрегиональных спортивных соревнований проходило 22 июня. Участников и гостей приветствовал военный оркестр озерской дивизии. В торжественной церемонии открытия принимали участие коллективы «Культурно-досугового центра», ДТДиМ, вокалистка Саша Дедова, Анна-Мария Валеева из клуба «SОКОЛ» (школа фланкировки и светового шоу), озерский мотоклуб «Ренегаты».

На церемонию открытия в Озерск приехали заместитель министра общественной безопасности правительства Челябинской области, судья Всероссийской категории, член президиума федерации пожарно-спасательного спорта России Валерий Устинов. Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области, полковник внутренней службы Валерий Казаков. Главный судья соревнований старший преподаватель кафедры пожарно-прикладной подготовки ФГБОУВО "Уральский институт ГПС МЧС России" (г.Екатеринбург), судья всероссийской категории Анатолий Юдичев.

От имени жителей округа и органов местного самоуправления на торжественном открытии к участникам соревнований с приветственным словом обратился глава Озерского городского округа Евгений Щербаков. Также спортсменов и гостей праздника приветствовали генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Андрей Порошин, Благочинный Озерско-Кыштымского округа Челябинской Епархии протоирей Димитрий Шорин. Глава муниципалитета и руководитель градообразующего предприятия также приняли участие в церемонии награждения команд, показавших лучшие результаты по итогам первого дня соревнований.

По итогам соревнований в Озерске:

1 место – специальное управление ФПС № 103, г. Межгорье (Башкторстан)

2 место – специальное управление ФПС № 6 г. Лесной (Свердловская область)

3 место – специальное управление ФПС № 31 г. Оренбург.

По итогам межрегиональных отборочных этапов определились участники Всероссийских соревнований специальных управлений ФПС МЧС России «Памяти В.Т. Кишкурно», которые состоятся в Сарове (Нижегородской области) с 17 по 22 июля 2023 года.

Использованы материалы пресс-службы ФГКУ "Специальное управление ФПС № 1 МЧС России".