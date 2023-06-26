Источник здоровья: о разработках Завода радиоактивных изотопов.

Наши родственники, близкие и друзья трудятся на «Маяке», нам же – представителям СМИ приходится довольствоваться лишь рассказами о такой важной для города, области, страны деятельности.

ПО "Маяк" в этом году отмечает свой 75-летний юбилей. А Заводу радиоактивных изотопов исполнилось 60 лет.

Этим круглым датам была посвящена поездка нашей редакции на предприятие.

За последние годы здесь освоено производство источников на основе цезия, америция, криптона и кобальта. А сам завод предлагает заказчикам услугу полного цикла, от поставки до перезарядки источников. Такими компетенциями в России не обладает больше никто.