Новые законы для россиян – изменения в июле 2023 года.

В июле заработают сразу несколько новых законов, которые коснутся многих россиян.

-Россияне смогут обратиться к психологам в поликлиниках. Записаться на прием к медицинскому психологу можно в регистратуре каждой поликлиники или у лечащего врача.

-Минтранс запускает портал для авиапассажиров, на котором они смогут оформлять субсидируемые билеты. Эксперимент запланирован с 1 июля 2023 года по 1 июня 2024 года.

-Вступает в силу закон, который упрощает добровольную ликвидацию юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства. По новым правилам исключиться из ЕГРЮЛ можно будет по заявлению в налоговую инспекцию. В нем нужно подтвердить, что компания погасила долги и сдала отчетность.

-Налогоплательщики-физлица смогут получать и отправлять документы в налоговые органы через портал «Госуслуги». Для этого нужно направить в ФНС соответствующее электронное уведомление через портал. Аналогичным способом можно отказаться от такого порядка обмена документами.

-Сахаросодержащие напитки включат в перечень подакцизных товаров. Акциз в размере 7 рублей за литр будут взимать с напитков, содержащих сахар, сахарный сироп или мед, если объемная доля углеводов в них будет превышать 5 г на 100 мл напитка, а этилового спирта – не более 1,2%. Соки, морсы и нектары сахаросодержащими напитками признаваться не будут. Основная цель закона – оздоровление населения за счет уменьшения потребления сахаросодержащих напитков.

-Максимальный размер ежедневной процентной ставки по договорам потребительского кредита снижен с 1 до 0,8%. Кроме того, максимальное значение полной стоимости кредита или займа снижается с 365 до 292% годовых, а максимальная сумма всех платежей по нему – со 150 до 130% от суммы предоставленного займа.

-Подать документы, а также получить необходимые сведения о программе «Дальневосточный гектар» можно будет через портал «Госуслуги».

-Государственные и муниципальные архивы будут предоставлять сведения, необходимые для назначения пенсии или доплаты к ней, через Единую государственную информационную систему социального обеспечения. Изменения позволят сократить сроки предоставления информации, необходимой для своевременного и правильного назначения пенсий.

-Унифицируются требования к таким мерам соцподдержки, предоставляемой субъектами России, как компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг или родительской платы за детский сад. Единые требования на федеральном уровне позволят обращаться за этой помощью онлайн через портал «Госуслуги» и получать информацию о ходе рассмотрения заявления на каждом этапе.

-Расширяются меры информационной поддержки, которые могут получать социально ориентированные НКО. Государство поможет защитить сайты некоммерческих организаций от хакерских атак, а также окажет поддержку в создании официальных сайтов.

-Расширяются возможности обмена информацией и документами в электронной форме между сторонами договора страхования. Что касается ОСАГО, осмотр транспортного средства страховщиком допускается путем обмена с потерпевшим фото- и видеоматериалами в электронной форме. Также создаются условия получения страховщиками сведений об обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий и иных страховых случаев из внешних источников в автоматизированном режиме.

-В России начинает работать специализированный информационный банк данных экстремистских материалов. Оператором системы будет Министерство юстиции.

https://dostup1.ru/society/Novye-zakony-dlya-rossiyan--izmeneniya-v-iyule-2023-goda_164940.html