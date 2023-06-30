Шквал и крупный град – в Челябинской области продлили штормовое предупреждение.

В воскресенье и понедельник, 2 и 3 июля на территории Челябинской области ожидаются грозы, сильные дожди, ливни, крупный град. Ветер западный 7-12 м/с, при грозах шквалистое усиление – до 20-25 метров в секунду.

Что касается температуры воздуха, в регион поступил жаркий воздух Средней Азии: сегодня и завтра столбики термометров поднимутся до 30 градусов.

После прохождения фронтов, с 4 июля, атмосферное давление повысится, погоду в период до 7-го будет определять антициклон. Предполагается преимущественно сухая погода при более умеренной температуре: ночью 12-17, днем 22-27, рассказали в Уральском ЦГМС.

https://dostup1.ru/society/Shkval-i-krupnyy-grad--v-Chelyabinskoy-oblasti-prodlili-shtormovoe-preduprezhdenie_164961.html