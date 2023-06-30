«Каникулы на «Высоте» - уникальный социальный проект, направленный на творческое, интеллектуальное, физическое развитие и просвещение подрастающего поколения в рамках духовно-просветительской программы «Росток», который стартует 30 июня в Озерске на базе Ледовой Академии «Высота».

В течение месяца для юных озерчан будут организованы три тематические смены, в которых примут участие 90 детей в возрасте от 8 до 14 лет: активисты программы «Росток», социально незащищенные дети, ученики культурных и общеобразовательных учреждений города Озерска и дети с ОВЗ из общественной организации «Наши дети».

Участников «Каникул на «Высоте» ждет насыщенная творческая, спортивная и развлекательная программа: уроки по хореографии и фигурному катанию на коньках, занятия по вокалу, эстафеты, спортивные мини-турниры, квесты, мастер-классы, конкурсы. Вести занятия будут лучшие педагоги культурных, спортивных и образовательных учреждений Озерска.

«Летние каникулы на «Высоте» откроет смена для детей с ОВЗ, участников программы «Росток», которые являются воспитанниками инклюзивной студии «Мир на ладошке» при Озерском театре кукол. Для них разработана специализированная программа, направленная на адаптацию, развитие коммуникативных и бытовых навыков, получение нового социального опыта, овладение социальными нормами поведения. В зависимости от особенностей каждого ребенка занятия предполагают несколько образовательных маршрутов как в индивидуальном, так и в групповом формате. А в конце смены дети выступят в театрализованном концерте под руководством главного режиссера театра кукол «Золотой петушок» Дмитрия Ерохина.

Вторая смена – вокально-танцевальная – объединит детей вокруг общего интереса к хореографии и вокалу, позволит им раскрыть свои творческие способности, найти новых друзей и получить заряд положительных эмоций! В завершении смены все примут участие в незабываемом флешмобе.

Третья смена посвящена приобщению детей к истории, традициям, ценностям большого спорта, популяризации здорового образа жизни. Программа смены направлена на развитие в детях ответственности, самодисциплины, лидерских качеств, упорства в достижении целей и умения проявлять активную жизненную позицию. По окончании смены детей ждет яркий спортивный праздник.

Татьяна Даренских, руководитель Ледовой Академии «Высота»: «Мы рады стать частью такого замечательного социального проекта в рамках духовно-просветительской программы «Росток», с которой сотрудничаем с момента открытия ЛА «Высота». Наш спортивный комплекс располагает всей необходимой инфраструктурой для организации спортивных и развлекательных активностей для детей, в том числе с особенностями развития. Совместно с организаторами «Ростка» мы постарались разработать программу каникул с учетом интересов современного подрастающего поколения, направленную на разностороннее развитие личности, способствующую приобщению к спорту, здоровому образу жизни. Мы подготовили все для того, чтобы ребята, действительно, смогли провести летние каникулы на высоте – во всех смыслах этого слова».

Справочно:

Духовно-просветительская программа «Росток» реализуется в Озерском городском округе с 2017 года по инициативе и при финансовой поддержке мецената, почетного гражданина Озерска Андрея Комарова. Ее основными направлениями являются духовно-просветительская деятельность, развитие творческого потенциала детей и подростков, инклюзивные проекты, образовательные программы, благотворительные акции. Ежегодно в них участвует более 500 детей и подростков.

Программа «Росток» нацелена на содействие духовному и культурному развитию подрастающего поколения, формированию важнейших качеств человеческой личности. Для детей и подростков проводятся масштабные социально-культурные и образовательные мероприятия, которые в доступной форме приобщают к истории, искусству и традиционным ценностям. Ежегодно в рамках программы проходят мероприятия к Пасхе, Дню славянской письменности и культуры, Покрова Пресвятой Богородицы, творческие лаборатории и др.

Каждый год в программе «Росток» появляются новые направления. С 2023 года в партнерстве с Ледовой Академией «Высота» на территории уникального спортивного комплекса реализовываются проекты, направленные на творческое, интеллектуальное и физическое развитие участников, в том числе детей с ОВЗ.

Духовно-просветительская программа «Росток» проводится совместно с администрацией Озерского городского округа.

Ледовая Академия «Высота» - современный спортивный объект в Озёрске площадью 9 тыс. кв.м., где созданы все условия для занятий спортом как для профессиональных спортсменов, так и любителей. Академия построена в рамках государственно-частного партнерства с Озерским городским округом и при содействии Губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера. Общий объем инвестиций в проект более 900 млн руб.

Размер ледового поля – 30х60 м, трибуны рассчитаны на 400 зрителей. Для взрослых и юных посетителей предусмотрены комфортные просторные раздевалки, тренажерный зал и зал хореографии, на территории вокруг спортивного комплекса расположено мини - футбольное поле с искусственным газоном, оборудованы тренажерные и детские площадки.

Академия «Высота» будет принимать на своей площадке официальные спортивные мероприятия, здесь также будут проходить массовые катания для всех жителей города и культурно-развлекательные события. Комплекс проектировался с учетом высоких требований безопасности, предъявляемых к спортивно-оздоровительным объектам с искусственным льдом и массовым пребыванием людей и полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных посетителей.

Пресс-служба Ледовой академии "Высота".