В Озерском городском округе продолжается летняя оздоровительная кампания.

Для озерских детей во вторую смену работают три загородных лагеря: «Орленок», «Отважных» и «Звездочка». Ребят ждёт активное лето, отличное настроение и яркие впечатления.

Ежедневно у детей насыщенная культурно-развлекательная и спортивная программы – игры, конкурсы, развивающие мастер-классы, спортивные состязания, патриотические акции и вечерние дискотеки.

Кроме того, каждая смена индивидуальна, имеет свою тематическую направленность.

В «Звездочке» вторая смена проходит под девизом "В ритме солнца". В первые дни смены педагоги предложили ребятам принять участие в конкурсе рисунков на асфальте. Сначала дети поделились своими впечатлениями о летнем отдыхе, а затем изобразили их на асфальте.

- Рисовать цветными мелками, да еще не на бумаге, а на асфальте – это счастье для наших юных художников. Асфальт около корпусов расцвел красками, отовсюду светили лучи солнца. Дети очень старались, аккуратно раскрашивая свои рисунки. Никто не скучал, все были заняты творчеством. Ребята провели время интересно и весело, – говорят вожатые и воспитатели.

Некогда скучать и в «Отважных». Утро начинается с энергичной разминки. Активности продолжаются и после завтрака. Например, ребята из отряда "Орлы" в первые дни смены собирались на стадионе, где проходили спортивные игры и соревнования. Участники проявляли свои навыки в футболе, волейболе и беге на дистанции. Уверенность, командный дух и активность каждого ребенка всегда создают атмосферу соревновательного духа и радости от побед.

В «Орленке», как и в других озерских лагерях отдыха, педагоги и вожатые тщательно и творчески готовятся к каждой смене. В течение второй смены «орлята» знакомятся с «Движением первых», созданным Российским движением детей и молодёжи (РДДМ). Это активности и проекты, которые помогают молодым людям стать лучшей версией себя, достойным наследником великих дел первооткрывателей, основателей и первопроходцев, которых отличает стремление к победе во всех начинаниях. Интересных мероприятий запланировано немало, о чем с удовольствием рассказывают юные озерчане-«орлята» своим родителям, приезжающим их проведать.

Напомним, что на первую и вторую смены путёвки были реализованы в полном объёме под максимальную наполняемость детских летних баз. В июне в «Орлёнке» и в «Отважных» отдохнули 386 детей («Звёздочка» работала для учащихся школы №41 посёлка Новогорный, в здании которой сейчас идёт капитальный ремонт). В настоящее время в «Орленке», «Отважных» и «Звездочке» отдыхают и оздоравливаются 733 ребёнка.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/55069/