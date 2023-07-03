6-7 июля в Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность.

Такое решение было принято депутатами на рабочем заседании в ходе корректировки бюджета. Кроме того, 29 июня на сессии были рассмотрены вопросы имущественного характера, внесены изменения в решения, касающиеся инициативного бюджетирования, информационно был заслушан доклад по реализации в округе национальных проектов. Подробнее