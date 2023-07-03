6-7 июля в Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность.

Челябинский «Трактор» представил тренерский штаб на сезон 2023/24 – из прошлогоднего штаба в команде остались главный наставник Анвар Гатиятулин, видеотренер Владимир Гапонов и тренер по развитию игроков Олег Приданников, команда ассистентов и группы по общей физической подготовке сменилась полностью. Подробнее
«Каникулы на «Высоте» - уникальный социальный проект, направленный на творческое, интеллектуальное, физическое развитие и просвещение подрастающего поколения в рамках духовно-просветительской программы «Росток», который стартует 30 июня в Озерске на базе Ледовой Академии «Высота». Подробнее
Такое решение было принято депутатами на рабочем заседании в ходе корректировки бюджета. Кроме того, 29 июня на сессии были рассмотрены вопросы имущественного характера, внесены изменения в решения, касающиеся инициативного бюджетирования, информационно был заслушан доклад по реализации в округе национальных проектов. Подробнее