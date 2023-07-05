Первый учебный год для студентов «Профессионалитета» в «Озерском техническом колледже» завершился успешно.

Напомним, что Озерск – единственный город в нашей стране, где по программе «Профессионалитет» работают два учебных заведения «Озерский технический колледж» и колледж при ОТИ НИЯУ МИФИ.

175 студентов первого курса, которые в прошлом году выбрали для себя обучение по программе «Профессионалитет» в «Озерском техническом колледже», в июне 2023 года успешно сдали экзамены по всем предметам учебного курса. Важно подчеркнуть, что на каждом этапе обучения студентов сопровождает базовое предприятие – Производственное объединение «Маяк». В дальнейшем коллектив предприятия пополнится компетентными и мотивированными сотрудниками – выпускниками «Профессионалитета».

Специалисты предприятия проводили для первокурсников расширенные экскурсии, также наставники участвовали в занятиях по практической подготовке в рамках уроков технологии, проводили классные часы по погружению в профессию и специфику работы «Маяка». Первые двенадцать совершеннолетних студентов «Профессионалитета» уже трудоустроены на предприятие для участия в летней проектной сессии «Первого уровня практической подготовки». В следующем учебном году и остальных ребят также ждет практика на предприятии.

Но прошедший учебный год запомнится студентам не только обучающими занятиями, но и насыщенной внеучебной программой. Молодые люди принимали участие в многочисленных мероприятиях, организованных как в колледже, так и на уровне округа, региона и страны: посвящение в студенты, проект «Гимн Профессионалитета», День студента, День старшеклассника, конкурс «Традиции Профессионалитета» (награждение проходило в г. Москва), видеовизитка «Моя профессия», смена «ПрофессиУМ» (г. Анапа), конкурс «Атом Мастер», Чемпионат АтомСкиллс, фотоконкурс «Профессии будущего», Ночь музеев, экологическая акция «ЭКО ЗАТО», мероприятия к празднованию юбилея «ФГУП «ПО «Маяк», фестиваль профессий «АтомДвиж», форум Амбассадоров (г. Сочи), телемост, инженерная смена. Кроме того, родительские собрания, классные часы, видеовизитки, интервью «10 вопросов наставнику», деловые завтраки.

Первокурсники на летних каникулах отдыхают и набираются сил, а 1 сентября этого года еще 175 выпускников озерских школ начнут свое обучение в современных лабораториях и мастерских «Профессионалитета».

Информация Озерского технического колледжа.