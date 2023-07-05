Синоптики: Изнуряющая жара накроет Урал с 9 по 11 июля.

Специалисты Уральского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что изнуряющая жара накроет округ с 9 по 11 июля.

«В ближайшие выходные сохранится теплая погода – температура воздуха ночью 13-18, днем 26-31. В начале следующей недели южные воздушные потоки вынесут на Урал еще более горячий воздух с Северного Кавказа и Каспийского региона. Температура воздуха 9-11 июля днем поднимется до 33-38, ночью ожидается 18-23. В этот период возрастет вероятность ливней, особенно в Предуралье. При движении атмосферного фронта через территорию Свердловской области 12 июля вероятны грозы, град, шквалистый ветер. В середине следующей недели жара спадет», – прокомментировала главный синоптик УУГМС Галина Шепоренко.

Она уточнила, что температура первой пятидневки июля превысила норму на пять градусов, днем воздух разогревался до 30-34 градусов.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-Iznuryayuschaya-zhara-nakroet-Ural-s-9-po-11-iyulya_165155.html