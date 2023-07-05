Названы самые популярные имена рожденных в июне южноуральцев.

В июне в Челябинской области было зарегистрировано 2 598 новорожденных.

В топ-3 городов по количеству новорожденных вошли Челябинск 1 191 ребенок, Магнитогорск 327 детей, Миасс – 100.

Самым популярным для мальчиков в июне стало имя Александр, так назвали 53 новорожденных, а самым популярным именем для девочек стала Ева – 47 малышек. Самыми же редкими именами стали: Борис и Алла – так в июне назвали всего по одному ребенку.

https://dostup1.ru/society/Nazvany-samye-populyarnye-imena-rozhdennyh-v-iyune-yuzhnouraltsev_165162.html