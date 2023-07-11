В Детском эколого-биологическом центре действует муниципальная программа «Трудовое лето».

Ряд учреждений дополнительного образования Озерского городского округа открыты для обучающихся круглый год. Здесь дети и подростки проводят каникулы с пользой и удовольствием.

По словам директора Детского эколого-биологического центра Натальи Косажевской, в данном учреждении трудоустроено более 40 юных озерчан:

- Они с большим желанием приходят в центр, ухаживают за животными и растениями. У нас заняты ребята из малообеспеченных семей - это неплохая добавка к бюджету родителей. Работа отвлекает подростков от нехороших компаний, они получают полезные навыки, становятся добрее, начинают ценить собственный труд.

На фото:

труд ДЭБЦ – процесс увлекательный;

все обитатели ДЭБЦ даже в жару чувствуют себя прекрасно – в том числе, знаменитое семейство кенгуру, спасенные лебеди и чайка.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/55135/