Забытые вещи: самокаты

На территории Озерского городского округа сотрудниками полиции в ходе патрулирования территории были обнаружены забытые вещи.
Владельцев просим обратиться:
- по телефону 2-42-16
- по адресу: г. Озерск, проспект Ленина, 43
Для получения утерянного предмета, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт) и по возможности документ, подтверждающий право собственности.
Будьте бдительны, не оставляйте личные вещи без присмотра и принимайте все необходимые меры для сохранности своего имущества!