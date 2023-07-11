Забытые вещи: самокаты

На территории Озерского городского округа сотрудниками полиции в ходе патрулирования территории были обнаружены забытые вещи.

Владельцев просим обратиться:

- по телефону 2-42-16

- по адресу: г. Озерск, проспект Ленина, 43

Для получения утерянного предмета, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт) и по возможности документ, подтверждающий право собственности.

Будьте бдительны, не оставляйте личные вещи без присмотра и принимайте все необходимые меры для сохранности своего имущества!