«Высота» – территория души!

«Каникулы на «Высоте» начались по-особенному – Ледовая Академия превратилась в «Территорию души». Именно так называлась первая смена каникул, организованная в рамках духовно-просветительской программы «Росток» для участников общественной организации «Наши дети» - воспитанников инклюзивной студии «Мир на ладошке» при Озерском театре кукол.

В течение смены дети, которые уже более двух лет занимаются в студии под руководством главного режиссера театра кукол «Золотой петушок» Дмитрия Ерохина, занимались по уникальной программе, включающей театральные методики и спортивные активности. Ребята вместе с удовольствием играли в футбол, в бадминтон, запускали бумеранги, посещали йогу, а кто-то впервые встал на коньки. После спортивных классов дети занимались в импровизированной театральной студии, тренируя мелкую моторику рук, работали над речью с помощью артикуляционной гимнастики, выполняли упражнения, основанные на методике раскрепощения и развития актеров театра кукол.

За десять дней ребята подготовили творческий этюд, который показали родителям и гостям в последний день смены. Получился проникновенный и по-настоящему душевный театральный номер под музыку Чайковского и Сен-Санса. Для некоторых участников это был первый опыт выступления на публике.

В заключении юных артистов ждал сюрприз – шоу мыльных пузырей и пенная вечеринка! Дети и родители получили массу положительных эмоций и с нетерпением ждут следующих каникул!

Ксения Федулова, представитель родительского совета общественной организации «Наши дети», мама Платона - участника смены: Название смены "Территория души" - отражает ее смысл. Изначально участие в «Каникулах на «Высоте» планировалось как летнее продолжение проекта "Мир на ладошке", но со спортивно-оздоровительным уклоном. И после первого же дня на «Высоте» мы все ощутили, что здесь действительно наша «Территория души». «Высота» стала местом силы для всех: детей, родителей, тренеров и педагогов. Главным показателем, что все получилось, и что мы на верном пути, были вопросы детей: «А когда следующая смена?»

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Справочно:

«Каникулы на «Высоте» - уникальный социальный проект, направленный на творческое, интеллектуальное, физическое развитие и просвещение подрастающего поколения в рамках духовно-просветительской программы «Росток», который стартовал 30 июня в Озерске на базе Ледовой Академии «Высота» для детей в возрасте от 8 до 14 лет: активистов программы «Росток», социально незащищенных детей, учеников культурных и общеобразовательных учреждений города Озерска и детей с ОВЗ из общественной организации «Наши дети». Более 90 юных озерчан участвуют в трех тематических сменах в течение месяца: «Территория души», «Жизнь в ритме», «Движение вверх».

Духовно-просветительская программа «Росток» реализуется в Озерском городском округе с 2017 года по инициативе и при финансовой поддержке мецената, почетного гражданина Озерска Андрея Комарова. Ее основными направлениями являются духовно-просветительская деятельность, развитие творческого потенциала детей и подростков, инклюзивные проекты, образовательные программы, благотворительные акции. Ежегодно в них участвует более 500 детей и подростков. Программа «Росток» нацелена на содействие духовному и культурному развитию подрастающего поколения, формированию важнейших качеств человеческой личности. Для детей и подростков проводятся масштабные социально-культурные и образовательные мероприятия, которые в доступной форме приобщают к истории, искусству и традиционным ценностям. Ежегодно в рамках программы проходят мероприятия к Пасхе, Дню славянской письменности и культуры, Покрова Пресвятой Богородицы, творческие лаборатории и др.

Духовно-просветительская программа «Росток» проводится совместно с администрацией Озерского городского округа.

Ледовая Академия «Высота» - современный спортивный объект в Озёрске площадью 9 тыс. кв.м., где созданы все условия для занятий спортом как для профессиональных спортсменов, так и любителей. Академия построена в рамках государственно-частного партнерства с Озерским городским округом и при содействии Губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера. Особое внимание в Академии уделяется развитию спортивных талантов детей. На церемонии открытия были подписаны соглашения о сотрудничестве в развитии детско-юношеского спорта в Озерском городском округе с «Областной спортивной школой «Трактор» и «Спортивной школой олимпийского резерва «Тодес» города Челябинска. Взаимодействие в рамках подписанных соглашений направлено на повышение уровня квалификации тренерского состава ДЮСШ и качества подготовки спортсменов к различным соревнованиям, что позволит поднять на новую высоту результаты юных хоккеистов и фигуристов Озерска и будет способствовать популяризации этих зимних видов спорта. В ЛА «Высота» могут круглогодично заниматься более 500 будущих хоккеистов и фигуристов, в том числе воспитанники детской юношеской спортивной школы Озерска. Спортивный комплекс полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных посетителей.