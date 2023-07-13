В Озерске мошенник опустошил счета доверчивой жительницы.

В Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск обратилась местная жительница, 1969 года рождения.

Женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником кредитной организации. По его словам, для нее были положены бонусы за сотрудничество, так как она является их давним клиентом. Поддавшись уговорам звонившего, озерчанка согласилась получить обещанное вознаграждение и сообщила все коды из смс-сообщений.

В ходе разговора собеседник также предложил перевести бонусы на карты других банков. Он постоянно отвлекал женщину от приходящих сообщений, поясняя, что все необходимые операции выполняются им.

В результате такой «бонусной программы» у потерпевшей с одной карты похитили почти 44 тысячи рублей, а с другой кредитной карты было совершено порядка 20 переводов на сумму более 70 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила около 114 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Полиция призывает к бдительности! Чтобы ваши финансы не пострадали от подобной схемы:

- никогда не сообщайте никому реквизиты карты, включая срок действия и три цифры с ее оборота, или проверочные коды из уведомлений;

- если вы получили заманчивое предложение поучаствовать в выгодной акции или сообщение о выигрыше или выплатах, обязательно перепроверьте информацию на официальном сайте организатора.