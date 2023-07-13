ДТП на улице Октябрьская: не предоставил преимущества в движении.

12 июля 2023 года, около 08 часов 00 минут, на ул. Октябрьская, у дома №20, водитель, управляя автомобилем «Ниссан Тиана», при перестроении с крайней правой полосы на левую полосу движения, не предоставил преимущества в движении автомобилю марки «Мицубиси Кольт», двигавшемуся в попутном направлении по левой полосе движения и совершил столкновение с ним.

В результате данного дорожно – транспортного происшествия никто из людей не пострадал, транспортные средства технически повреждены.

Госавтоинспекция напоминает водителям!

Согласно п. 8.4 ПДД РФ «При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа».

Действия водителя, совершающего маневр перестроения, не должны создавать помех движению другим участникам дорожного движения и вынуждать их менять скорость или траекторию движения. Перед перестроением убедитесь в безопасности совершаемого маневра. Будьте внимательны! Сигнал поворота показывайте заранее.