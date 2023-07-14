Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 17.07.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня понедельник, 17 июля 2023 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была: + 15° С

• атмосферное давление 734 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 95%

• ветер Северо – Западный 3 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе ДТП не зарегистрирован0.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения. Адреса. Время отключения.

1 В сетях холодного водоснабжения:

Плановых отключений нет

2 В сетях электро-снабжения:

Кирова 19, Строительная 42,44,50,52,54, Чапаева 7,9,11,14,16, Бажова 12 с 8 до 17 часов

3 В сетях горячего

водоснабжения и отопления:

Плановых отключений нет

1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,13

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,10

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло.

Гидрологическая обстановка: В норме.

В ближайшие сутки на реках ожидается понижение уровней воды.

Лесопожарная обстановка:

За истекшие сутки на территории Озерского городского округа лесных пожаров не зарегистрировано.

Действующих лесных пожаров нет.

За истекшие сутки для тушения лесных пожаров подразделения МЧС не привлекались.

4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 17 июля 2023 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью в горах местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер восточный 5-10 м/с, порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью плюс 11-16°, при прояснениях до плюс 6°, днём плюс 22-27°, в горах до плюс 19°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: В норме.

В ближайшие сутки на реках области ожидается неустойчивый гидрологический режим.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 17 июля в отдельных районах области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются..

2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5.

4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 1-2 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 153 обращения.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/55158/