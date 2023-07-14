Срок подачи горячей воды в Озерске откладывается на сутки.

На сегодняшний день Аргаяшская ТЭЦ, ММПКХ и управляющие организации провели все плановые технические работы и доложили о готовности начать подачу ресурса населению.

Задержка с горячим водоснабжением произошла в связи с неполадками на котельной №1 ФГУП ПО «Маяк». Комментирует ситуацию главный энергетик предприятия Виктор Гробовский:

- При запуске вышел из строя коллектор приготовления горячей воды на котельной №1, за субботу-воскресенье его отремонтировали, тепловые сети заполнили и сейчас их ставят на циркуляцию. Во вторник начнется подача горячей воды населению, город получит ресурс. Заранее определить целостность коллектора не представлялось возможным.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55163/