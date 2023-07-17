На повестке дня: ремонт дорог и благоустройство сквера.

Накануне в ходе аппаратного совещания в администрации округа руководители профильных управлений и коммунального предприятия доложили о текущей ситуации в сфере городского хозяйства.

Дмитрий Куваев, исполняющий обязанности директора МКУ «Управление капитального строительства»:

- В бюджет округа поступили средства по региональной программе «Дорожный рывок» в размере 36 миллионов рублей. Управление капитального строительства приступило к оформлению конкурсных процедур, после этого начнется ремонт дорог - дополнительно к тому, что уже выполнен. Планируется восстановить участки по б. Гайдара, проспекту Победы, улицам Горной и Свердлова.

- Продолжается благоустройство сквера 40-летия Победы. Это общественное пространство стало победителем рейтингового голосования по объектам благоустройства в прошлом году. Его обновление проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Глобальная реконструкция в сквере не предусмотрена: не будет изменений планировки, не поменяются формы и направления дорожек. Будут благоустраиваться те площадки, которые там уже существуют. На территории сквера установят новые скамейки и урны. Будет выполнена обрезка крон деревьев, приведены в порядок разросшиеся кустарники. Особое внимание решено уделить обновлению постамента памятника Победы, в основании которого расслоилось бетонное покрытие. Также исполнители работ укрепят подпорную стенку у берега озера.

На сегодняшний день установлено освещение (новые опоры и светильники), видеонаблюдение, подрядчик занимается монтажем бордюров вдоль дорожек.

Сергей Бердников, директор ММПКХ:

- В течение летнего периода ММПКХ проводит текущий ремонт «ливневок». Стоит отметить, что даже после «залповых» дождей городская система отвода воды справляется со своей задачей: лужи остаются на асфальте короткое время. Если сравнивать, например, с Сочи или Челябинском и состоянием их улиц после осадков, то в Озерске ситуация некритичная. Мы проводили обследование ливневой канализации и уже говорили о том , что ей необходим капитальный ремонт, а это требует значительных средств. В настоящее время в приоритете - ремонт водопроводных сетей, который ведется в нескольких районах города. Замену труб начали с тех участков, где удалось быстрее оформить разрешения на земляные работы, где меньше зеленых насаждений и не нужны постановления на вырубку. По мере оформления документов подрядчик будет переходить от объекта к объекту.

Евгения Болоцкова, исполняющая обязанности начальника отдела окружающей среды администрации округа:

- Отдел на постоянной основе проводит работу с несанкционированными свалками твердых бытовых отходов. Совместно с представителями ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» муниципальные экологи совершают комиссионные объезды по выявлению несанкционированных свалок, в том числе в лесных массивах. К сожалению, мусор в лесу некоторые безответственные жители оставляют часто. Мы также обследуем территории садовых товариществ и гаражных кооперативов, на чьих территориях в последнее время наметилась тенденция к сокращению несанкционированных свалок. К сожалению, особенно остро проблема свалок стоит в поселке Метлино. По вопросу вывоза мусора жители округа могут обратиться к Региональному оператору ТКО - ООО «Спецсервис» (г. Кыштым по номеру 83515120121).

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55169/