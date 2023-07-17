Дожди уйдут, но ненадолго: Главный синоптик Урала рассказала о погоде до конца недели.

В Челябинской, Свердловской и Курганской областях, а также в Пермском крае дожди будут идти до конца недели, но разной интенсивности.

«Над Башкирией циклон, определяющий погоду не только Южного Урала, но и юга Свердловской области, Пермского края. В этих районах вечером 17 июля и ночью 18-го гремели грозы, прошли ливни при ветре 15-18 м/с, кое-где отмечен град. Вчера вечером (17 июля) ливень обрушил на Екатеринбург более 20% месячной нормы осадков за час (21 мм). Сильные дожди прошли также в Сысерти (31 мм), в Челябинской области (Верхнем Уфалее и Златоусте – 15 и 20 мм за 12 часов соответственно)», – прокомментировала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.

По ее словам, в течение сегодняшних суток циклон обеспечит неустойчивую погоду с ливнями и грозами на большей части Свердловской, Челябинской и Курганской областей, Пермского края. «В дальнейшем интенсивность дождей ослабеет, однако длительных перерывов в осадках на этой неделе, включая выходные 22-23 июля, не ожидается», – отметила специалист.

Температура воздуха с 18 по 23 июля ожидается ночью плюс 11-16, днем – 19-24, в Челябинской и Курганской областях – до 26.

https://dostup1.ru/society/Dozhdi-uydut-no-nenadolgoGlavnyy-sinoptik-Urala-rasskazala-o-pogode-do-kontsa-nedeli_165599.html