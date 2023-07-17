Южноуральцы получат выплату на подготовку детей к учебному году.

В Челябинской области с 15 августа начнется прием заявлений на единовременную выплату к учебному году – рассчитывать на областную меру поддержки могут многодетные малоимущие семьи, а также малоимущие семьи с детьми-инвалидами.

Размер социального пособия на подготовку детей к школе составляет 1500 рублей на каждого из детей, кроме дошкольников.

«Пособие можно получить на каждого ребенка из многодетных малоимущих семей в возрасте до 23 лет и каждого ребенка-инвалида из малоимущих семей в возрасте до 18 лет, обучающихся очно в общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях и вузах. С заявлением и документами необходимо обращаться в управление соцзащиты по месту жительства», – говорится в сообщении.

Ожидается, что в 2023 году пособия на подготовку детей к школе получат родители 37 тыс. детей.

Если семья состоит на учете в органах социальной защиты населения и получает ежемесячную денежную выплату по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, достаточно предоставить только заявление и справку с места учебы ребенка. Остальные документы запрашиваются органами соцзащиты в рамках межведомственного взаимодействия.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsy-poluchat-vyplatu-na-podgotovku-detey-k-uchebnomu-godu_165574.html