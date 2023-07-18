Жизнь в ритме «Высоты».

В конце прошлой недели завершилась вторая смена "Каникул на "Высоте", организованная на базе Ледовой Академии для юных участников программы «Росток».

«Жизнь в ритме», именно такое название получила вокально-танцевальная смена, была направлена на развитие творческих способностей детей. На протяжении двух недель юные гости «Высоты» танцевали, катались на коньках, участвовали в квестах, мастер-классах и спортивных активностях!

Итогом смены стали подготовленные ребятами вокальные и танцевальные номера, которые легли в основу яркого и незабываемого флешмоба, объединившего его участников и зрителей. Как отметили преподаватели, несмотря на разный уровень подготовки детей, все они блестяще справились с творческими задачами. Наибольший восторг у юных артистов вызвала профессиональная студийная запись песен «Детство» и «Миллион шагов», которые теперь звучат из динамиков ЛА «Высота» для всех гостей спортивного комплекса.

Справочно:

«Каникулы на «Высоте» - уникальный социальный проект, направленный на творческое, интеллектуальное, физическое развитие и просвещение подрастающего поколения в рамках духовно-просветительской программы «Росток», который стартовал 30 июня в Озерске на базе Ледовой Академии «Высота» для детей в возрасте от 8 до 14 лет: активистов программы «Росток», социально незащищенных детей, учеников культурных и общеобразовательных учреждений города Озерска и детей с ОВЗ из общественной организации «Наши дети». Более 90 юных озерчан участвуют в трех тематических сменах в течение месяца: «Территория души», «Жизнь в ритме», «Движение вверх».

Духовно-просветительская программа «Росток» реализуется в Озерском городском округе с 2017 года по инициативе и при финансовой поддержке мецената, почетного гражданина Озерска Андрея Комарова. Ее основными направлениями являются духовно-просветительская деятельность, развитие творческого потенциала детей и подростков, инклюзивные проекты, образовательные программы, благотворительные акции. Ежегодно в них участвует более 500 детей и подростков. Программа «Росток» нацелена на содействие духовному и культурному развитию подрастающего поколения, формированию важнейших качеств человеческой личности. Для детей и подростков проводятся масштабные социально-культурные и образовательные мероприятия, которые в доступной форме приобщают к истории, искусству и традиционным ценностям. Ежегодно в рамках программы проходят мероприятия к Пасхе, Дню славянской письменности и культуры, Покрова Пресвятой Богородицы, творческие лаборатории и др.

Духовно-просветительская программа «Росток» проводится совместно с администрацией Озерского городского округа.

Ледовая Академия «Высота» - современный спортивный объект в Озёрске площадью 9 тыс. кв.м., где созданы все условия для занятий спортом как для профессиональных спортсменов, так и любителей. Академия построена в рамках государственно-частного партнерства с Озерским городским округом и при содействии Губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера. Особое внимание в Академии уделяется развитию спортивных талантов детей. На церемонии открытия были подписаны соглашения о сотрудничестве в развитии детско-юношеского спорта в Озерском городском округе с «Областной спортивной школой «Трактор» и «Спортивной школой олимпийского резерва «Тодес» города Челябинска. Взаимодействие в рамках подписанных соглашений направлено на повышение уровня квалификации тренерского состава ДЮСШ и качества подготовки спортсменов к различным соревнованиям, что позволит поднять на новую высоту результаты юных хоккеистов и фигуристов Озерска и будет способствовать популяризации этих зимних видов спорта. В ЛА «Высота» могут круглогодично заниматься более 500 будущих хоккеистов и фигуристов, в том числе воспитанники детской юношеской спортивной школы Озерска. Спортивный комплекс полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных посетителей.

Материалы предоставлены пресс-службой ЛА "Высота"