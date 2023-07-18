Главе г. Касли выписали новый крупный штраф.

Главе Каслинского городского поселения выписали новый крупный штраф – теперь за переполненные и необустроенные мусорные площадки.

«Администрацией уборка отходов с территории поселения длительное время не осуществлялась. Меры по понуждению к уборке лиц, ответственных за содержание соответствующих земельных участков, в рамках муниципального контроля также не принимались», – прокомментировали в пресс-центре прокуратуры региона.

Кроме того, установлено, что в 2023 году не проводилась дезинсекция и дератизация контейнерных и специальных площадок.

В связи с выявленными нарушениями прокурором в отношении главы Каслей возбуждено дело об административном правонарушении (часть 2 статьи 6.35 КоАП РФ – «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления»).

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора Екатерине Васениной назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что главу Каслинского городского поселения оштрафовали за игнорирование обращений граждан.

https://dostup1.ru/politics/Glave-Kasley-vypisali-novyy-krupnyy-shtraf_165705.html