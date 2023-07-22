Управление МВД России по ЗАТО г.Озерск приглашает принять участие в исследовании "Пройди опрос – останови мошенника!"

Каждые 50 минут южноуральцы переводят телефонным мошенникам по 3 миллиона рублей! По итогам прошлого года злоумышленники выудили почти 1,5 миллиарда, а неофициально в десять раз больше.

Звонили ли вам телефонные мошенники? Становились ли вы или ваши близкие жертвами? Знаете ли вы, что наиболее надежным способом защиты считается отказ от вызовов с незнакомых номеров? Подозреваете ли о существовании горячей линии по противодействию кибермошенничества *1593?

Эти и другие вопросы легли в масштабное исследование от Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области на злободневную тему.

Несколько минут для ответов помогут сохранить Ваши деньги и Ваши нервы. Пройти его можно в «Госуслугах» на платформе обратной связи https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/365689/