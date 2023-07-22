В Челябинской области снова жарко.

К концу текущей недели в Челябинской области установится 33-градусная жара.

В настоящее время Южный Урал находится под влиянием области повышенного давления, которая характеризуется малооблачной погодой с большими суточными амплитудами температур, западным переносом фронтальные системы приносят локальные ливневые дожди, грозы.

«Поэтому в регионе ожидается теплая погода (к концу недели – жаркая), временами с ливневыми дождями, грозами и порывистым ветром», – прокомментировала начальник отдела метеопрогнозов Челябинского ЦГМС Екатерина Выходцева.

Температура воздуха ночью будет в пределах плюс 10-15, при прояснении местами может опускаться до 6 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 24-29, к концу недели – 28-33.

https://dostup1.ru/society/Sinoptik-K-kontsu-nedeli-v-Chelyabinskoy-oblasti-ustanovitsya-33-gradusnaya-zhara_165864.html