Ремонт водопроводных сетей и дорог — главные темы прошедшего брифинга..

В связи с неблагоприятными последствиями жаркой погоды, отсутствием осадков в весенне-летний период, а также невыполнением требований представителей садовых товариществ и собственников (арендаторов) земель сельскохозяйственного назначения, комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Озерского городского округа отмечает следующее... Подробнее