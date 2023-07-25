Ремонт водопроводных сетей и дорог — главные темы прошедшего брифинга..

22 июля на корте лицея №39 состоялся турнир по стритболу «Оранжевый мяч». В нем приняли участие поклонники баскетбола, в том числе, депутаты фракции ВПП «Единая Россия» в Собрании депутатов, представители совета сторонников местного отделения партии «Единая Россия». Подробнее
В связи с неблагоприятными последствиями жаркой погоды, отсутствием осадков в весенне-летний период, а также невыполнением требований представителей садовых товариществ и собственников (арендаторов) земель сельскохозяйственного назначения, комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Озерского городского округа отмечает следующее... Подробнее
О том, как идут ремонтные работы водопроводных сетей в округе, и когда начнется 2-й этап дорожных работ - в ходе прошедшего брифинга рассказал исполняющий обязанности начальника МКУ «Управление капитального строительства» Дмитрий Куваев.