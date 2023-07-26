О временном прекращении работы светофорного объекта на перекрестке ул. Дзержинского — пр.Карла Маркса.

Уважаемые жители округа!

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского круга доводит до вашего сведения, что 28-го июля с 9 до 17.00ч. в связи с проведением ремонтных работ на ТП будет прекращена подача электроэнергии на перекрестке ул.Дзержинского – пр.Карла Маркса Маркса

в связи с чем работа светофорного объекта на данном перекрестке будет приостановлена.

Просьба к водителям и пешеходам обратить особое внимание на правила дорожного движения при пересечении данного перекрестка.

Информация УКСиБ.