«Дальняя дача»: форма новая, собственник — прежний.

Депутаты Собрания провели очередную сессию, в ходе которой были рассмотрены актуальные финансовые, правовые и имущественные вопросы. В следующий раз народные избранники планируют собраться вместе в конце сентября.

Одним из своих решений депутаты назначили публичные слушания по внесению изменений в Правила благоустройства территории Озерского городского округа. Актуализирован документ будет по инициативе прокурора ЗАТО г. Озерск и коснется вопроса установки различного рода конструкций, перегораживающих проходы и проезды на территории общего пользования и во дворы. Публичные слушания состоятся в актовом зале Собрания депутатов (г. Озерск, пр. Ленина, 30-а) 7 сентября 2023 года, в 17:00 часов. Обсуждения будут проведены для того, чтобы учесть все замечания и предложения жителей округа в рамках подготовки итогового решения Собрания депутатов по Правилам благоустройства. Подать свои предложения и замечания жители округа также могут до публичных слушаний – с 28.07.23 по 06.09.23 включительно, в рабочее время – по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30-а, каб.216 либо на электронную почту: sobranie@ozerskadm.ru.

Главный финансовый документ округа был скорректирован депутатами с учетом текущих административно-хозяйственных задач. В результате, дополнительные бюджетные средства решено выделить на мероприятия в сфере образования, физической культуры и спорта, дорожного благоустройства. В том числе, в рамках муниципальных программ будет отремонтирован железобетонный забор МБУД «ДЭБЦ», собственные средства округ направит на проведение фестиваля «Заман» и софинансирование работ по благоустройству сквера 40-летия Победы на берегу ул. Набережная.

В ходе сессии депутаты приняли решение о реорганизации МУП «Дальняя дача» - о преобразовании муниципального унитарного предприятия в акционерное общество. Было установлено, что единственным акционером санатория является муниципальное образование Озерский городской округ в лице администрации, а также утвержден состав передаваемого имущественного комплекса. Следует напомнить, что реорганизация МУПов проводится по требованию федерального законодательства: чтобы избежать ликвидации предприятий в ближайшем будущем, органы местного самоуправления вынуждены менять их организационно-правовую форму.

Фото с сайта "Дальней дачи".

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55254/