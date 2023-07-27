В Челябинской области возможно ухудшение пожароопасной обстановки.

20 июля 2023 года, около 17.50 часов, в г. Озерск Челябинской области, на 4 км. шоссе Кыштымское, водитель - мужчина 1970 года рождения, управляя автомобилем марки ГАЗ 330232, осуществляя разворот вне перекрестка, не предоставил преимущества в движении автомобилю марки Лада 211440. Подробнее
Депутаты Собрания провели очередную сессию, в ходе которой были рассмотрены актуальные финансовые, правовые и имущественные вопросы. В следующий раз народные избранники планируют собраться вместе в конце сентября. Подробнее
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского круга доводит до вашего сведения, что 28-го июля с 9 до 17.00ч. в связи с проведением ремонтных работ на ТП будет прекращена подача электроэнергии на перекрестке ул.Дзержинского – пр.Карла Маркса Маркса Подробнее
Очередной жертвой мошенников стал 62-летний житель Озерска. В дежурной части мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что его средства пытаются похитить мошенники. Подробнее
Налоговая инспекция напоминает, что 17 июля 2023 года истек срок уплаты налога на доходы физических лиц за 2022 год. Между тем далеко не все граждане добросовестно и ответственно исполнили свою конституционную обязанность по уплате в бюджет НДФЛ. Подробнее