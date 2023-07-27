В Челябинской области возможно ухудшение пожароопасной обстановки.

Налоговая инспекция напоминает, что 17 июля 2023 года истек срок уплаты налога на доходы физических лиц за 2022 год. Между тем далеко не все граждане добросовестно и ответственно исполнили свою конституционную обязанность по уплате в бюджет НДФЛ. Подробнее