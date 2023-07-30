В августе южноуральцы увидят два суперлуния.

В августе жители Южного Урала смогут наблюдать уникальное космическое явление – суперлуние.

Суперлуние – это когда полная луна находится в ближайшей к Земле точке. В этот момент она кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем в своей самой отдаленной позиции. Первое суперлуние произойдет 1 августа, второе – 30. Второе полнолуние при этом принято называть голубой луной.

Помимо этого, в 2023 году ожидаются солнечное затмение 14 октября и лунное – 28 октября. С территории России будут видны только лунные затмения.

https://dostup1.ru/society/V-avguste-yuzhnouraltsy-uvidyat-dva-superluniya_166095.html