ДТП на улице Дзержинского: мотоциклист не выбрал безопасную дистанцию.

25 июля 2023 года, в 16 часов 15 минут, на улице Дзержинского 69 водитель 1974 года рождения, управляя мотоциклом марки «Gilera Fouco», не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля «Лада Веста» и совершил столкновение с ним.

В результате столкновения мотоциклист получил травмы и был госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы КБ – 71.

Госавтоинспекция напоминает водителям!

Согласно п. 9.10 ПДД РФ «Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения».