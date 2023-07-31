О временном перекрытии движения автотранспорта в п. Метлино.

Сотрудниками УМВД России по ЗАТО г.Озерск в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в момент въезда на территорию Озерска со стороны города Касли были задержаны ранее неоднократно судимые местные жители 1983 и 1972 года рождения по подозрению в хранении наркотического средства. Подробнее