О временном перекрытии движения автотранспорта в п. Метлино.

Уважаемые жители округа!
В связи с проведением этно-фестиваля «Заман» 05.08.2022 г. будет временно перекрыто движение автотранспорта с 09:00 час. до 21:00 час. по следующим адресам:
- пос. Метлино, ул. Центральная (от ул. Мира до ул. Школьная);
- пос. Метлино, ул. Школьная (от ул. Береговая до ул. Центральная).
На время проведения мероприятия просьба водителям использовать объездные пути по: ул. Центральная – ул. Мира – ул. 8 Марта и ул. Центральная – ул. Мира – ул. Береговая.
Автобусные маршруты ходят по расписанию.
Информация УКСиБ.