Каникулы на «Высоте» удались!

28 июля стал особенным днем для участников проекта «Каникулы на «Высоте»: завершилась третья – финальная – смена каникул, и состоялась торжественная церемония закрытия первого летнего сезона проекта, который прошел в рамках духовно-просветительской программы «Росток» на базе ЛА «Высота».

В течение месяца 90 юных озерчан - активисты программы «Росток», социально незащищенные дети, ученики культурных и общеобразовательных учреждений, дети с ОВЗ из общественной организации «Наши дети» - приняли участие в трех тематических сменах. Насыщенная программа, сочетающая спортивные, творческие и образовательные активности, никого не оставила равнодушным! Под чутким руководством лучших педагогов и тренеров Озерска юные гости катались на коньках, танцевали, пели, играли в футбол, участвовали в захватывающих квестах, познавательных мастер-классах и других активностях.

На торжественной церемонии закрытия первого сезона «Каникул на «Высоте» заместитель главы Озёрского городского округа Олег Ланге подчеркнул значимость таких инициатив, направленных на всестороннее развитие подрастающего поколения, и отметил: «Уверен, у всех детей, принявших участие в «Каникулах на «Высоте», останутся самые теплые воспоминания от летних смен. Юные озерчане нашли здесь новых друзей, получили заряд положительных эмоций, провели летние дни в городе активно и с пользой! Благодарю коллектив Ледовой Академии «Высота» и духовно-просветительской программы «Росток» за чуткое отношение к проекту и самый высокий уровень его организации и реализации».

Все юные участники смен получили дипломы и подарки с фирменной символикой ЛА «Высота», а организаторам проекта, социальным партнерам и педагогам были вручены благодарственные письма.

Гости и участники проекта поделились, что такой инициативы, как «Каникулы на «Высоте», в городе еще не было! А дети признавались, что им грустно расставаться с новыми друзьями и что они с нетерпением ждут следующих каникул и таких же интересных смен.

Справочно:

«Каникулы на «Высоте» - уникальный социальный проект, направленный на творческое, интеллектуальное, физическое развитие и просвещение подрастающего поколения в рамках духовно-просветительской программы «Росток», который стартовал 30 июня в Озерске на базе Ледовой Академии «Высота» для детей в возрасте от 8 до 14 лет: активистов программы «Росток», социально незащищенных детей, учеников культурных и общеобразовательных учреждений города Озерска и детей с ОВЗ из общественной организации «Наши дети». Более 90 юных озерчан участвуют в трех тематических сменах в течение месяца: «Территория души», «Жизнь в ритме», «Движение вверх».

Духовно-просветительская программа «Росток» реализуется в Озерском городском округе с 2017 года по инициативе и при финансовой поддержке мецената, почетного гражданина Озерска Андрея Комарова. Ее основными направлениями являются духовно-просветительская деятельность, развитие творческого потенциала детей и подростков, инклюзивные проекты, образовательные программы, благотворительные акции. Ежегодно в них участвует более 500 детей и подростков. Программа «Росток» нацелена на содействие духовному и культурному развитию подрастающего поколения, формированию важнейших качеств человеческой личности. Для детей и подростков проводятся масштабные социально-культурные и образовательные мероприятия, которые в доступной форме приобщают к истории, искусству и традиционным ценностям. Ежегодно в рамках программы проходят мероприятия к Пасхе, Дню славянской письменности и культуры, Покрова Пресвятой Богородицы, творческие лаборатории и др.

Духовно-просветительская программа «Росток» проводится совместно с администрацией Озерского городского округа.

Ледовая Академия «Высота» - современный спортивный объект в Озёрске площадью 9 тыс. кв.м., где созданы все условия для занятий спортом как для профессиональных спортсменов, так и любителей. Академия построена в рамках государственно-частного партнерства с Озерским городским округом и при содействии Губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера. Особое внимание в Академии уделяется развитию спортивных талантов детей. На церемонии открытия были подписаны соглашения о сотрудничестве в развитии детско-юношеского спорта в Озерском городском округе с «Областной спортивной школой «Трактор» и «Спортивной школой олимпийского резерва «Тодес» города Челябинска. Взаимодействие в рамках подписанных соглашений направлено на повышение уровня квалификации тренерского состава ДЮСШ и качества подготовки спортсменов к различным соревнованиям, что позволит поднять на новую высоту результаты юных хоккеистов и фигуристов Озерска и будет способствовать популяризации этих зимних видов спорта. В ЛА «Высота» могут круглогодично заниматься более 500 будущих хоккеистов и фигуристов, в том числе воспитанники детской юношеской спортивной школы Озерска. Спортивный комплекс полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных посетителей.