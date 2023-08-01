В Челябинской области посчитали, сколько стоит «набор школьника».

Минимально необходимый набор школьных принадлежностей в Челябинской области за год подорожал на 6,6%, сообщает Контрольно-счетной палата региона.

Объектами исследования выступили товары, предназначенные для любой возрастной группы учеников (за исключением предметов узкой направленности, различных учебных пособий и формы).

Результаты мониторинга показали, что школьный набор по минимальной цене обойдется в магазинах от 1 295 рублей, а на онлайн площадках – от 2 520. «Маркетплейсы проигрывают по нижней границе суммы, но при этом они предлагают более разнообразный спектр товаров, уникальные форм-факторы практически в любых объемах», – комментируют в КСП.

Относительно прошлого года минимальная стоимость школьного набора поднялась на 6,6%. «Данная ситуация укладывается в прогнозные значения инфляции Банка России на 2023 год в пределах от +5% до +6,5%», – добавляют в Палате.

Впрочем, осенью ожидается снижение ажиотажного спроса на школьные принадлежности, а следовательно, и цен на них.

Напомним, в Челябинской области малоимущим многодетным семьям и малоимущим семьям с детьми-инвалидами в рамках подготовки к ноому учебному году будет выплачено по 1,5 тыс. рублей на каждого ребенка-учащегося. Прием документов на пособие начнется с 15 августа.

https://dostup1.ru/finance/V-Chelyabinskoy-oblasti-poschitali-skolko-stoit-nabor-shkolnika_166258.html