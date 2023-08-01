Двое жителей Озерска осуждены за кражу радиоактивного металлолома.

Как следует из приговора, в марте 2022 года работник одного из заводов загрузил 227 кг нержавеющего лома, который относится к категории низкоактивных радиоактивных отходов, в инструментальный ящик автомобиля ЗИЛ. Транспортное средство было закреплено за другим сотрудником, не осведомленным о преступных намерениях сотрудника. Металлолом вывезли с территории завода в гаражный бокс. Здесь водитель слил из служебного автомобиля 60 литров бензина марки АИ-92-К5.

Один из соучастников был признан виновным по части 1 статьи 158 (кража) и части 1 статьи 247 УК РФ (транспортировка и хранение радиоактивных отходов с нарушением правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде). Второго признали виновным только в краже. Им назначено ограничение свободы на девять и шесть месяцев соответственно.

Приговор в законную силу не вступил.

https://dostup1.ru/society/Dvoe-zhiteley-Ozerska-osuzhdeny-za-krazhu-radioaktivnogo-metalloloma_166236.html